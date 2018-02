Der Stadtteil West liegt im stadtweiten Mietvergleich mittlerweile vorn – mit 14,15 Euro Kaltmonatsmiete je Quadratmeter für bestehende Wohnungen. Die teuersten Mietstadtteile liegen in einem Kreis rund ums Zentrum, vor allem im Norden, Westen und Süden. In Stadtteilen gesprochen sind das Stuttgart-Nord, -West, -Süd, Sonnenberg, Degerloch und Frauenkopf. Unter 10 Euro sind, am anderen Ende der Mietskala, auch in Stadtrandlagen kaum noch anzutreffen.