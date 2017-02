Zuteilungsreif heißt, dass der Kunde Anspruch auf ein Bauspardarlehen hat. Dazu muss er die Mindestsparsumme und eine Bewertungsziffer erreicht haben. Die Mindestsparsumme wird bei Vertragsbeginn festgelegt und beträgt typischerweise 40 oder 50 Prozent. Die für die Zuteilung nötige Mindestbewertungsziffer variiert ein wenig, weil sie von den Sparleistungen aller Kunden abhängt.

Für den Einzelnen gilt: Je schneller er spart, desto eher erreicht er die Mindestbewertungsziffer. Bei den klassischen Verträgen mit 40 Prozent Mindestsparsumme wurden die monatlichen Sparraten in etwa so gewählt, dass die Verträge nach ungefähr sieben Jahren zuteilungsreif waren.

Wie viele Kunden die Kassen mit ihrer Kündigungswelle bereits rausgedrängt haben und wie hoch die daraufhin ausgezahlten Sparsummen sind, sagen die Bausparkassen nicht. Doch wenn die in der Branche kursierende Zahl von 260.000 Verträgen stimmt, dürfte es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln. Denn bereits das sehr niedrig gegriffene durchschnittliche Guthaben der gekündigten Verträge von 5000 Euro ergäbe branchenweit 130 Millionen Euro Spargelder. Wie viel auch immer: Anhand der alten Tarife lässt sich ablesen, dass Zinsen zwischen zwei und fünf Prozent auf die Guthaben der Altverträge zu zahlen sind.



Gericht kann Chance auf hohe Zinsen erhalten



Stellt sich der BGH auf die Seite der Bausparer, können die Kassen in Zukunft Verträge, die zehn Jahre zuteilungsreif sind, nicht mehr kündigen. Nicht nur das: Diejenigen, denen bereits aus diesem Grund gekündigt wurde, können die Fortsetzung ihrer Verträge verlangen. Dies gelte, wenn der Kündigung widersprochen wurde, erläutert von Buttlar.

Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Stuttgart ist vorsichtig. Er befürchtet, dass auch das von Gerichten geklärt werden muss. Eine Klage gegen die auszahlende Kasse sei jedenfalls nicht Voraussetzung, um sein Geld zurückzufordern, glaubt von Buttlar. In der Praxis zahlten die Kassen vielfach die Guthaben aus zuteilungsreifen Verträgen trotz Widerspruchs per Scheck oder Überweisung zurück.

Ein zuteilungsreifer Vertrag war früher der Startschuss für den Bau eines Eigenheims. Früher waren auch die Zinsen auf Bauspardarlehen geringer als die auf Baugeld von der Bank. Das ist heute umgekehrt. Dafür sind die Zinsen auf Bausparguthaben heute wesentlich höher als auf andere Spareinlagen. Dies ist eine Folge der von der EZB eingeleiteten Niedrigzinsphase, auf die die Bausparkassen keinen Einfluss haben.

Allerdings haben sie mit ihren in den 1990er-Jahren eingeführten so genannten Renditeverträgen die hohen Differenzen zu den aktuellen Sparzinsen selbst verursacht. Mit diesen Verträgen belohnten sie den Darlehensverzicht. Zwei bis drei Prozent Guthabenzins und bei Darlehensverzicht zusätzlich ein Bonuszins in ähnlicher Höhe rückwirkend plus Erlass der Abschlussgebühr waren typische Konditionen dieser Renditeverträge. In der aktuellen Niedrigzinsphase ergibt das für Sparer traumhaft hohe Guthabenzinsen – nahezu risikolos dank Einlagensicherung. Umgekehrt sind Bauspardarlehen viel teuer als Baugeld von der Bank und deshalb kaum gefragt.

Bei ihren Kündigungen berufen sich die Kassen auf Paragraf 489 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Darin ist geregelt, dass ein Kreditvertrag nach zehn Jahren gekündigt werden darf. Die Bausparkassen legen den Paragraphen so aus, dass die Bausparguthaben Darlehen sind, die sie von ihren Kunden erhalten. Wenn der Kunde ein Bauspardarlehen in Anspruch nimmt, dann zahlt die Kasse nicht nur das Darlehen, sondern auch das Guthaben aus. Verweigert der Kunde das Bauspardarlehen, so wollen doch die Bausparkassen wenigstens den Kredit, den sie aus ihrer Sicht bei Kunden aufgenommen haben, zurückzahlen.

Eine Sicht, der Verbraucherschützer widersprechen. Für sie kann ein Guthaben nicht zum Darlehen werden. Einig ist man sich – wenn von Seiten der Verbraucherzentralen auch zähneknirschend – dass die Kassen Verträge kündigen können, sofern das Guthaben des Kunden die volle Bausparsumme erreicht hat. Denn: Wenn die Differenz zwischen Guthaben und Bausparsumme null ist, kann kein Darlehen ausgezahlt werden. Auch ohne Zahlungen wächst das Guthaben durch die jährlichen Zinsgutschriften. Manche Bausparer unterbrechen ihre Zahlungen, damit das Guthaben möglichst spät die Bausparsumme erreicht. Die Taktik geht nicht immer auf. Einige Kassen drohen mit Kündigung, wenn die vertraglich vereinbarten Regelsparraten nicht gezahlt werden.



Verträge aus dem vorigen Jahrhundert



In den konkreten beiden Fällen entscheidet der BGH über Streitigkeiten der Bausparkasse Wüstenrot (Az.: XI ZR 185/16 und XI ZR 272/16) mit ihren Kunden. Die Sparer hatten vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart Recht bekommen. Im Fall XI ZR 272/16 hatte sich eine Witwe gegen die Auszahlung von zwei 1999 abgeschlossenen Verträgen mit einer Gesamtbausparsumme von rund 102.000 Euro gewehrt. Die Verträge waren im Juli 2001 zuteilungsreif geworden und wurden mit 2,5 Prozent verzinst. Ende 2014 hatte sich in Summe ein Guthaben von fast 56.000 Euro angesammelt. Einen Monat später kündigte Wüstenrot unter Berufung auf Paragraph 489 BGB mit der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist von sechs Monaten.

Im Fall mit Aktenzeichen XI ZR 185/16 geht es um einen bereits 1978 abgeschlossenen Vertrag über rund 20.500 Euro, für den drei Prozent Zinsen vereinbart sind. Der Vertrag war bereits 1993 zuteilungsreif geworden und wurde von Wüstenrot gleichfalls im Januar 2015 gekündigt, obwohl die Bausparsumme noch nicht erreicht war.

Wenn es allein nach dem Verhältnis der gewonnen und verlorenen vorinstanzlichen Urteilen ginge, hätten die Bausparer keine Chance. Auf ihre Seite stellten sich außer dem OLG Stuttgart bisher nur die Oberlandesgerichte in Karlsruhe und Bamberg mit je einem Urteil. Sieben andere Oberlandesgerichte mit 75 Urteilen zugunsten der Kassen stützten die Ansicht der Unternehmen. Dazu kommt eine Vielzahl von Urteilen von Gerichten niedriger Instanzen gegen die Verbraucher. Mit einer Prognose, wie das Urteil ausgeht, hält sich der Verband der Privaten Bausparkassen zurück.

„Wir sind nach wie vor überzeugt von der Rechtmäßigkeit dieser Kündigungen“, sagt Andreas J. Zehnder, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Privaten Bausparkassen. Er hofft, dass der BGH die Rechtsauffassung der weit überwiegenden Zahl der Vorinstanzen bestätigt. und gibt zu: „Würde es anders kommen, würde sich der Ertragsdruck verschärfen. Der Sparkurs müsste fortgesetzt werden.“ Die Nullzinspolitik der EZB hat laut Verband zwischen 2011 und 2015 den Zinsüberschuss – die wichtigste Ertragskomponente der Branche – für alle um 16 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro verringert. Laut Bundesbank Monatsbericht vom September 2016 befanden sich die operativen Erträge 2015 mit 2,2 Milliarden Euro „auf neuem historischen Tiefstand“.