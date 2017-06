Seit Jahren kaufen Versicherer schon auf dem Gewerbemarkt mehr zu, als sie verkaufen. Mit 1,8 Milliarden Euro sind die Käufe laut einer Untersuchung des Immobiliendienstleisters JLL im vergangenen Jahr zwar wieder rückläufig gewesen. Dies liegt jedoch allen voran am mangelnden Angebot und nicht etwa an schwindendem Interesse. Zum Vergleich: Insgesamt wurden in deutsche Gewerbeimmobilien im vergangenen Jahr 52,5 Milliarden Euro investiert.