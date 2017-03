MünchenWachsender Optimismus für das laufende Jahr hat die Aktie von Patrizia Immobilien am Dienstag beflügelt. Der Immobilien-Investor traut sich operativ – also auch ohne einen Verkauf des großen GBW-Wohnungsportfolios – 2017 mehr zu. Das Augsburger Unternehmen rechnet mit einem operativen Gewinn von 60 bis 75 (2016 bereinigt: 72,2) Millionen Euro, zuletzt hatte Patrizia mindestens 55 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Die Aktie gehörte mit einem Plus von 1,6 Prozent zu den größten Gewinnern im Kleinwerteindex SDax. Die Analysten von Berenberg halten die neue Prognose nun für „vernünftig“, bisher sei sie extrem konservativ gewesen.