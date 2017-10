Moskau/WienDer österreichische Immobilienkonzern Immofinanz steht Insidern zufolge kurz vor dem Verkauf seiner Moskauer Einkaufszentren an die russische Firma Fortgroup. Das sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen gab später bekannt, dass es nunmehr mit einem Bieter für sein Moskauer Einzelhandelsimmobilien-Portfolio in fortgeschrittenen Gesprächen stehe.