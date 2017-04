WashingtonAuf dem US-Immobilienmarkt gab es im März überraschend wenig Neubauprojekte. Die Zahl der Wohnbaubeginne sank zum Vormonat um 6,8 Prozent auf eine Jahresrate von 1,22 Millionen, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Auch schlechtes Wetter in einigen Regionen könnte dabei eine Rolle gespielt haben.