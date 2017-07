WashingtonDer Eigenheimabsatz in den USA ist im Juni überraschend deutlich gesunken. Vor allem steigende Preise sorgten dafür, dass die Verkäufe bestehender Häuser zum Vormonat um 1,8 Prozent auf eine Jahresrate von 5,52 Millionen fielen, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt und steigende Löhne schlagen sich eigentlich positiv am Immobilienmarkt nieder. So hatte es noch im Mai beim Eigenheimabsatz den dritthöchsten Wert der vergangenen zehn Jahre gegeben. Allerdings sorgt das relativ knappe Angebot für steigende Preise.