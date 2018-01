FrankfurtDer Büroimmobilien-Vermieter Alstria Office will mit einer Blitz-Kapitalerhöhung fast 200 Millionen Euro einsammeln. Über Nacht sollten bis zu 15,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, was einer Kapitalerhöhung um zehn Prozent entspräche, teilte das Hamburger Unternehmen am Montag mit. Zum Xetra-Schlusskurs vom Montag hat die Platzierung ein Volumen von 197 Millionen Euro. Im Späthandel gab die Alstria-Aktie 3,6 Prozent nach. 87 Millionen Euro von dem Erlös sollen für die Finanzierung von zwei bereits erworbenen Immobilien in Hamburg und Stuttgart verwendet werden, der Rest für weitere Zukäufe und zur Tilgung von Schulden. Den Auftrag für die Platzierung hat die US-Investmentbank Morgan Stanley.