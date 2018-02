Und war es so? Nein, es lief schleppender als erwartet. Private Vermieter sind in dieser Hinsicht nach wie vor sehr konservativ. Zudem haben viele Eigentümer die Maklercourtage durch Verhandeln gedrückt. Den Kostenvorteil, den wir privaten Vermietern bieten konnten, war kleiner als erwartet. Viele Startups, die mit einem ähnlichen Konzept gestartet sind wie wir, haben nicht überlebt.

WirtschaftsWoche: Herr Mellin, sie sind 2015 mit Moovin gestartet, um privaten Vermietern, die Suche nach Mietern über eine digitale Plattform zu erleichtern. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Herr Fabian Mellin: Als 2015 das Bestellerprinzip per Gesetz eingeführt wurde, also Vermieter den Makler bezahlen mussten und nicht mehr die Mieter, haben wir gedacht, dass uns die privaten Vermieter die Bude einrennen.

Was läuft bei Moovin digital?

Wohnungsinteressenten beispielsweise legen ihre Profile im Internet an und ein Algorithmus prüft, wie stark ihr Profil den Vorgaben des Vermieters entspricht. So muss der Eigentümer deutlich weniger Personen zu einem Besichtigungstermin einladen. Falls sie in die engere Wahl kommen, können Interessenten ihre Unterlagen, beispielsweise Bonitätsnachweise, über unsere Internetseite hochladen.

Gibt es keine Bedenken wegen des Datenschutzes?

Vor einer Besichtigung ist kein Interessent verpflichtet, persönliche Dokumente hochzuladen. Das hat auch keinen Einfluss auf die Chancen, zu einem Termin eingeladen zu werden. Erst wenn die Wohnungssuchende ein ernsthaftes Interesse an der Wohnung haben, ist das Hochladen der Dateien verpflichtend. Wer dann mehr preisgibt, hat in angespannten Wohnungsmärkten sicher größere Chancen. Die Entscheider haben jedoch nur in einem geschützten Bereich Zugriff auf die digitalen Datensätze. Zudem können die Moovin-Nutzer ihre Daten jederzeit eigenständig löschen.