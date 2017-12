LondonIm Oktober hatte IWG mit einer Gewinnwarnung die Märkte geschockt, nun treiben Übernahmefantasien den Kurs wieder steil nach oben. Um zwischenzeitlich fast 30 Prozent legte die Aktie des Büroflächenvermieters am Mittwoch zu.

Der Grund: IWG hatte Presseberichte vom Wochenende bestätigt, dass zwei kanadische Finanzinvestoren, Onex und Brookfield Asset Management, Interesse an einer Übernahme signalisiert hätten. Ob es am Ende tatsächlich dazu komme, sei aber nicht sicher, betonte das an der Londoner Börse gelistete Unternehmen. Die beiden Investoren hätten bis 20. Januar Zeit, ein Angebot vorzulegen. Über die Höhe wurde nichts bekannt.