Wo der Kauf von Haus oder Wohnung noch lohnt, zeigt unser Ranking der 50 größten deutschen Städte - plus Stadtteilanalyse der Immobilienmärkte in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München.

Die Gründe für den kräftigen Preisauftrieb am Immobilienmarkt sind hinlänglich bekannt. Ein wesentlicher Nachfragetreiber sind die nach wie vor niedrigen Zinsen, die einerseits für günstige Finanzierungen sorgen und anderseits die Anlage von Finanzmitteln erschweren. Dazu kommt die solide konjunkturelle Entwicklung, die 2016 mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von 1,9 Prozent, dem kräftigsten Plus seit 2011, glänzen konnte. Aber auch der robuste Arbeitsmarkt wirkt sich positiv aus: Er erweitert über steigende Einkommen den finanziellen Spielraum der privaten Haushalte und führt zu einem anhaltenden Bedarf an Gewerberäumen für die zusätzlichen Arbeitsplätze. Ein weiteres preistreibendes Element ist das knappe Angebot an Wohnimmobilien, dem nicht nur eine hohe Kaufnachfrage, sondern auch ein hoher Wohnraumbedarf der insbesondere in den Städten kräftig steigenden Bevölkerung gegenübersteht.