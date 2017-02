Einen Blick auf die Situation im gesamten Land wirft die Mietspiegelstudie von F+B. Demnach sind die durchschnittlichen Mietspiegelmieten in Deutschland binnen eines Jahres im Durchschnitt um 1,8 Prozent, in Bayern und Baden-Württemberg um 2,7 Prozent gestiegen. Warum die beiden Südländer so teuer sind, zeigt ein Blick auf deren Landeshauptstädte.

In München zahlen die Mieter 71 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt, in Stuttgart 49 Prozent. Berlin hat es mit seinen rasanten Mietsteigerungen der vergangenen Jahre laut F+B geschafft, dass die Mieten den Durchschnittswert nur noch ganz minimal verfehlen. Die Zahlen basieren auf Mietspiegeln in 388 Orten mit mehr als 20.000 Einwohnern.

Wer in München eine Eigentumswohnung sucht, ob alt, ob neu, ob in der Innenstadt oder einem Außenbezirk, zahlte dafür im vierten Quartal 2016 im Schnitt 5.740 Euro pro Quadratmeter – 4,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Empirica, ein weiterer großer Immobilienmarktforscher, ermittelt für Mieten und Kaufpreise in München sogar noch höhere Werte und nennt für den Quadratmeter Einfamilienhaus einen Preis von 7.059 Euro im vierten Quartal 2016.