Das Angebot an offenen Immobilienfonds für Privatanleger wird noch breiter. Union Investment Real Estate wird im Sommer mit einem Wohnimmobilienfonds für Kleinanleger auf den Markt kommen, erfuhr das Handelsblatt in dieser Woche auf der Immobilienmesse in Cannes. Union Investment Real Estate ist mit 34 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Seine Immobilien-Publikumsfonds werden nur über die Schalter der Genossenschaftsbanken verkauft.

Es ist die zweite Fondsneugründung in diesem Jahr, nachdem Swiss Life gerade einen Publikumsfonds vorbereitet, der im nächsten Quartal starten soll. Der Union-Fonds soll ab Ende Juni zu haben sein und bereits über Wohnungen im Wert von 350 Millionen Euro verfügen. Swiss Life hat ihren „Real Estate Living and Working“ mit 200 Millionen Euro Startkapital ausgestattet. Dieser Fonds wird sowohl in Wohnungen als auch in Büro- und Handelsimmobilien investieren.