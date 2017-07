BerlinIn Deutschland werden weniger Genehmigungen für den Bau neuer Wohnungen erteilt. Von Januar bis Mai nahm die entsprechende Zahl um 7,6 Prozent auf 137.100 ab, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Je nach Wohnungstyp verlief die Entwicklung aber sehr unterschiedlich. „Gegen den Trend stiegen dabei die Genehmigungen von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern“, erklärten die Statistiker. Hier gab es eine Zunahme um vier Prozent. Damit erreichte in diesem Bereich die Zahl der Zusagen mit 66.200 den höchsten Wert in den ersten fünf Monaten seit 19 Jahren.

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern gab es mit 11,3 und 3,7 Prozent dagegen deutliche Rückgänge. Ebenso bei Wohnungen, die durch Um- und Ausbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen sollen, etwa das Aufstocken mit Dachgeschosswohnungen: Hier gab es einen Einbruch von 25,5 Prozent. Bei Wohnheimen, wozu Flüchtlingsunterkünfte zählen, sanken die Genehmigungen um fast ein Drittel.