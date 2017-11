FrankfurtDeutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia traut sich beflügelt von höheren Mieteinnahmen und einer steigenden Bewertung seiner Immobilien 2018 mehr zu. Im kommenden Jahr peile man eine Steigerung des operativen Ergebnisses aus dem laufenden Geschäft (FFO) auf 960 bis 980 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bochum mit. Die Dividende für das laufende Jahr, die zur Hauptversammlung im kommenden Mai ausgezahlt wird, soll um 20 Cent je Aktie auf 1,32 Euro klettern, sagte Vonovia -Chef Rolf Buch.

Vonovia will sein Investitionsprogramm zur Renovierung des Wohnungsbestandes und für Neubauten fortsetzen und so wie in diesem Jahr auch 2018 rund eine Milliarde Euro dafür ausgeben. Die Investitionen würden auch in den Folgejahren auf diesem Niveau verharren. „Wir können 30.000 Wohnungen auf eigenen Grundstücken bauen. Im Moment schaffen wir rund 2000 pro Jahr“, sagte Buch.

2,9 Prozent der bundesweit rund 354.000 Wohnungen des Konzerns standen Ende September leer – ein Großteil wegen laufender Renovierungen. Der Wert der Immobilien stieg seit Jahresbeginn um 14 Prozent auf fast 31 Milliarden Euro (Dezember 2016: 27,1 Milliarden Euro). Ende des Jahres dürfte der Wert laut Buch bei rund 34 Milliarden Euro liegen.