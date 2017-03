Der „Zuhälterwagen“

Dass der Deutschen liebstes Kind vier Reifen hat, ist bekannt. Diese Liebe führte in Hamburg so weit, dass ein autovernarrter Vermieter seinem Mieter die fristlose Kündigung aussprach, weil dieser seine geliebte Chevrolet Corvette Stingray als „Zuhälterwagen“ bezeichnete. Der Mieter zog allerdings vor Gericht, das per Urteil bestätigte, dass dies keine Beleidigung darstelle und die Kündigung somit unzulässig gewesen sei (AG Hamburg-Harburg WuM 97, 266).

Quelle: plusForta