Zum Hintergrund: Mitte Februar hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf gebilligt, der das Steuerprivileg für Erdgas (CNG = Compressed Natural Gas) bis Ende 2026 verlängert, abschmelzend ab 2024. Für Autogas soll mit der Steuerbegünstigung Ende des Jahres 2018 Schluss sein. Der Grund: Die Gegenfinanzierung der Kosten von einer Milliarde Euro für die LPG-Subvention durch Steuern auf kleine Industriekraftwerke und Solaranlagen ist am Widerstand im Wirtschaftsministerium gescheitert. Außerdem benötige, so die offizielle Lesart, der LPG-Markt keine weitere Anschubsubvention, da das Versorgungsnetz mit 7000 Tankstellen bereits groß genug sei und fast eine halbe Milliarde LPG-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen sind.

Beim Bezahlen an der Tankstelle hört der Spaß auf. Zuletzt hatte sich sogar der Handel eingeschaltet. "Die Entscheidung steht im krassen Gegensatz zum Wortlaut des Koalitionsvertrages", ließ Gerhard Handke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) über einen Pressemitteilung verbreiten. Der Grund: Laut Gesetzentwurf der Regierung soll die Steuerermäßigung für Autogas mit Ablauf des Jahres 2018 auslaufen. Dann dürfte der Liter LPG (Liquefied Petrol Gas) nach heutigem Stand um 14,7 Cent je Liter teurer werden. "Der beabsichtigte Wegfall der steuerlichen Förderung von Autogas ist völlig unverständlich", sagt Handke. Eine sichere und breit aufgestellte Energieversorgung benötigt Planungssicherheit und Verlässlichkeit angesichts kostenintensiver Investitionen." Er fordert eine Fortschreibung der steuerlichen Förderung bis 2026, so wie beim Erdgas.

Viele Autogasfahrer sind erbost, sie haben sich beim Kauf oder der nachträglichen Umrüstung ihrer Fahrzeuge darauf verlassen, dass LPG noch lange so günstig bleibt wie heute. Im Durchschnitt kostet ein Liter Autogas heute 57 Cent – kaum mehr als 40 Prozent des Benzinpreises. Insbesondere Vielfahrer und Gewerbetreibende haben sich auf diesen Kostenvorteil verlassen.

Welcher Antrieb ist der günstigste?

Sowohl unter Kosten- als auch Umweltaspekten stellt sich für Autohalter daher die Frage, für welche Antriebsart sie sich in Zukunft entscheiden sollen. Der Dieselmotor ist spätestens seit dem VW-Abgasskandal endgültig verschrien, Benziner gelten als Auslaufmodell und Hybride oder Elektroautos sind noch sehr teuer und auf dem Gebrauchtwagenmarkt schwer zu bekommen. Benzin- und Dieselfahrern drohen mittelfristig auch höhere Steuern, wenn nach all den Manipulationsskandalen tatsächliche Schadstoff- und Verbrauchswerte über die Kfz-Steuer bestimmen. Autos mit Erdgas- oder Autogasantrieb gelten hingegen noch immer als preiswerte und sogar umweltfreundliche Alternative zu Benzin oder Diesel.

Welcher Sprit oder Energieträger aber ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll? Die Höhe der Fahrzeugkosten und der Umweltbelastung hängt zunächst davon ab, wie viel ein Fahrzeug bewegt wird, ob es nur in Städten oder auf Langstrecken zum Einsatz kommt und wie hoch Anschaffungskosten, Wartung und Steuer für das jeweilige Fahrzeug ausfallen. Dass sich die Kfz-Steuer im Wesentlichen am CO2-Ausstoß eines Autos bemisst, schlägt sich in einer höheren Umweltbelastung somit gleich in höheren Gesamtkosten für Autohalter nieder.

Ausgehend von heutigen Spritpreisen und unter der Annahme, dass sich die Preisverhältnisse nur beim Autogas in den nächsten Jahren deutlich ändern, zeigt die nachfolgende Aufstellung deutlich, mit welchem Sprit Autofahrer gegenüber Benzin am meisten sparen können.