 Briefkastenfirmen: Ein Strohmann kann teuer werden

Um auch dies zu erschweren, hat die EU parallel zum AIA die 4. Anti-Geldwäsche-Richtlinie auf den Weg gebracht. Das Regelwerk, das Ende Juni in Kraft getreten ist, stellt unter anderem klar, dass künftig stets die wahren Eigentümer im Firmenregister stehen müssen – und nicht nur offizielle Vertreter. Unternehmen mussten deshalb bis zum 1. Oktober die Namen, Adressen und Geburtsdaten der wirtschaftlich Berechtigten an das neue Transparenzregister melden – es sei denn, die Angaben stehen schon im klassischen Handelsregister, das weiter besteht. Bei Verstößen drohen bis zu 100.000 Euro Buße; bei Wiederholungstätern bis zu eine Million.

Der Haken: Hinterzieher nutzen gern Firmenvehikel außerhalb der EU, und dort bleiben Strohmänner vielfach unentdeckt. Die Bundesregierung setzt deshalb auch auf Abschreckung: Infolge des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes drohen seit Ende Juni härtere Strafen, wenn Einnahmen über Gesellschaften aus Drittstaaten verschleiert fließen – also über Firmen, die nicht in der EU oder den EFTA-Staaten Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen angesiedelt sind. „Das gilt nun als besonders schwerer Fall von Hinterziehung – und zwar unabhängig vom Betrag und einer formalen Beteiligung“, warnt der Düsseldorfer Steuerstrafrechtler Thorsten Franke-Roericht. Wer hier Einnahmen versteckt, dem drohen im schlimmsten Fall zehn Jahre Haft. In besonders schweren Fällen verdoppelt sich zudem die reguläre strafrechtliche Verjährungsfrist; für das Strafmaß sind jetzt die hinterzogenen Steuern der letzten zehn Jahre relevant statt wie vorher die aus fünf Jahren.

Von 2018 an wird es für Betroffene noch enger, weil neben den strafrechtlichen auch strengere steuerliche Verjährungsfristen greifen. „Das macht Selbstanzeigen deutlich komplexer und teurer“, warnt Marcus Hornig, Leiter Private Clients bei der Beratungsgesellschaft WTS in Düsseldorf. Hinterzieher, die Firmen in Drittstaaten offenbaren, müssen deshalb künftig nicht zehn Jahre, sondern bis zu 23 Jahre nachversteuern. Teils scheitert die Selbstanzeige dann sogar, denn für so lange Zeiträume liegen oft keine Bankunterlagen mehr vor.