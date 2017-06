MünchenWer an einen Betrüger Geld verliert, kann den Verlust zumindest in bestimmten Fällen von der Steuer absetzen. Das teilte Deutschlands höchstes Finanzgericht, der Bundesfinanzhof in München, am Mittwoch mit. Ein angehender Villenbesitzer hatte einem betrügerischen Grundstücksmakler Bargeld in der Annahme übergeben, dass dieser damit den Kaufpreis für das Grundstück samt Gebäude bezahlt. Stattdessen aber verwendete der Makler das Geld für sich.

Den Verlust könne der Getäuschte bei den Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung abziehen, entschieden die Richter bereits am 9. Mai. Allerdings nur, wenn er neben dem Kauf des Gebäudes von vorneherein auch zur Vermietung entschlossen gewesen sei.