FrankfurtEin mutmaßlicher Drahtzieher des großangelegten Steuerbetrugs mit CO2-Verschmutzungsrechten in Deutschland ist den Ermittlern in London ins Netz gegangen. Der 42 Jahre alte Brite sei bereits am Dienstag auf dem Flughafen Heathrow bei der Ankunft aus Abu Dhabi festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Er war seit Oktober weltweit zur Fahndung ausgeschrieben, ihm wird schwere Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Die Frankfurter Ermittler haben seine Auslieferung beantragt.

Ein Haftrichter in London habe ihn aber gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt. Laut dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ musste er 150.000 Pfund als Sicherheitsleistung zahlen. Der Brite bestreite sowohl seine Kenntnis von einem Haftbefehl als auch seine Festnahme, so der „Spiegel“.