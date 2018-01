Die Finanzaufsicht BaFin hat kurz vor dem Rücktritt des wegen Insiderhandels strafrechtlich verfolgten Carsten Kengeter gefordert, dass der damalige Chef der Deutschen Börse angeklagt werden müsse. „Bereits der Vorwurf des Insiderhandels, der sich auf ein Volumen in Millionenhöhe bezieht, dürfte für sich genommen eine Schwere der Schuld indizieren, die einer Verfahrensbeendigung (...) entgegensteht“, schreibt die BaFin in einem Brief an das Amtsgericht Frankfurt, der der WirtschaftsWoche vorliegt.

Kengeter hatte im Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro Aktien der Börse gekauft, obwohl er über deren Fusion mit London verhandelte.