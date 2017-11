Allerdings ist dies nicht in Stein gemeißelt; gerade eine Jamaika-Koalition könnte Steueroptimierer unter Druck setzen. Die Grünen haben bereits 2013 im Bundestag beantragt, die Staatsangehörigkeit zum Kriterium für die unbeschränkte Steuerpflicht zu machen. Dann müssten auch Auswanderer hierzulande zahlen, solange sie Deutsche sind – ähnlich wie in den USA. Im aktuellen Programm findet sich die Forderung zwar nicht, aber die Kampfansage: Es sei nicht hinnehmbar, dass „Superreiche mithilfe von Bankgeheimnis, Steuerdumpingländern und Steuerlücken ihren Beitrag zum Gemeinwohl unterschlagen“.

Das gilt zum Beispiel für US-Bürger. Denn die USA besteuern nach Staatsangehörigkeit. Wer einen US-Pass hat, muss also eine Steuererklärung in den USA abgeben, ganz egal, wo er lebt. Inwieweit der gefürchtete amerikanische Internal Revenue Service Abgaben berücksichtigt, die US-Amerikaner in der neuen Zweitheimat gezahlt haben, hängt dann vom bilateralen Steuerabkommen ab. Häufig lässt sich eine Doppelbesteuerung vermeiden, aber gerade Topverdiener werden vom US-Fiskus oft noch mal zur Kasse gebeten. Dem können sie sich nur entziehen, wenn sie die Staatsbürgerschaft wechseln. In Deutschland reicht es dagegen, auszuwandern – hier wird nach Wohnsitz besteuert.

Und an dieser Stelle kommen die neuen Pässe ins Spiel. Meldet ein deutscher Kunde einen Wohnsitz in Portugal oder Zypern, könnte sich mancher Banker zu Nachforschungen veranlasst sehen. Schließlich müssen selbst Banken in Finanzzentren wie der Schweiz und Luxemburg strenge „Know Your Customer“-Vorschriften beachten. Wer den Banken aber neben der Meldebescheinigung auch einen Pass des neuen Heimatlands vorlegt, entbindet sie von allen Pflichten. „Ein nicht deutscher Pass ist ein starkes Indiz für einen Wohnsitz außerhalb Deutschlands“, sagt Eigenthaler. „Banken müssen dann nicht weiter nachforschen.“ So könnte der Pass zum entscheidenden Hilfsmittel werden, um Schwarzgeld auch in der AIA-Ära zu verstecken.

Denn wenn der kriminelle Coup gelingt, liefert die Bank Daten in die vermeintliche neue Heimat, also nicht nach Deutschland, sondern etwa nach Malta. Und in vielen der Citizenship-by-Investment-Staaten bleiben Kapitalerträge praktischerweise steuerfrei.

Ein Risiko sieht Eigenthaler nicht nur bei Auswanderern nach Malta und Co., sondern auch bei klassischen Doppelstaatsbürgern. Wer zum Beispiel Deutscher und Türke sei, verfüge längst über einen zweiten Pass, mit dem er im Ausland unter einer türkischen Adresse Konten unterhalten könne. Zusammen mit einer Ferienwohnung vor Ort, die zum Erstwohnsitz deklariert wird, könnte dies zur Hinterziehung genutzt werden.

Bereuen Steuerhinterzieher später ihre Taten oder fürchten aufzufliegen, ist Straffreiheit allerdings immer schwieriger zu erlangen: Die Regeln für Selbstanzeigen wurden verschärft, auch Briefkastenfirmen werden strenger kontrolliert.