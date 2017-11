 Wie Reiche mit gekauften Pässen Schwarzgeldfahndern entkommen

Die Offerten erfreuen sich beim internationalen Geldadel großer Beliebtheit. „Reiche Individuen und ihre Familien“, referiert Steffen im schönsten Beraterdeutsch, „sehen alternative Wohnsitze und Nationalitäten als strategische Möglichkeiten, um global zu operieren, Risiken zu reduzieren und die Flexibilität zu erhöhen.“

Der Pass, er ist zum Wertpapier geworden.

Und die Auswahl an „strategischen Möglichkeiten“ wächst gewaltig. Nachdem über Jahrzehnte nur der Karibikstaat St. Kitts Pässe am Fließband verhökerte, kommen seit einigen Jahren immer mehr Länder hinzu. So tauscht das schuldengeplagte Portugal seit 2012 „Citizenship“ gegen „Investment“. Wer eine Immobilie für 500.000 Euro kauft, kann seither nicht nur Einwohner, sondern fünf Jahre später auch Portugiese werden. 2013 folgte Zypern, wo Pässe aber teurer sind: Bewerber müssen zwei Millionen Euro in Gebäude, Firmen oder Fonds auf der Insel stecken. Malta – seit 2014 am Start – kassiert nicht erstattbare 650.000 Euro für den „National and Social Development Fund“ und fordert in der Regel noch 500.000 Euro Investment in Immobilien und Staatsanleihen: Neugeschäft für eine Finanzindustrie, die spätestens mit dem Mord an Bloggerin Daphne Caruana Galizia in Verruf geraten ist.