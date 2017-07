Käufer von bestehenden Häusern und Wohnungen können mit einem Trick die fällige Grunderwerbsteuer, je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises, drücken. So muss der Fiskus an einer Ablöse für Ausstattung wie Markise, Einbauküche oder Alarmanlage nicht beteiligt werden (Finanzgericht Köln, 5 K 3894/01). Infrage kommt alles, was nicht als „wesentlicher Bestandteil“ der Immobilie zählt. Wer solche Ausstattung also nicht pauschal mit dem Kaufpreis begleicht, sondern separat bezahlt, kann oft einige Tausend Euro an Steuer sparen.