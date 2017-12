In den vergangenen Wochen flatterten zigtausende Beitragsrechnungen der Kfz-Versicherer in die Briefkästen der Autofahrer. Angesichts der dort genannten Jahresbeiträge dürften viele Empfänger mit dem Gedanken gespielt haben, ihre Kfz-Versicherung zu wechseln. Und wie jedes Jahr haben Versicherte bis zum 30. November Zeit, ihre Police mit Ablauf des 31. Dezember zu kündigen und sich für 2018 einen günstigeren Versicherungsschutz zu suchen. Im November haben die Autoversicherer deshalb Hochsaison, der größte Teil des Geschäfts konzentriert sich auf das Jahresende.

Wer jetzt schnell eine Möglichkeit sucht, für das kommende Jahr in einen günstigeren Versicherungstarif zu wechseln, kann von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Viele Autofahrer können das nutzen, denn – so haben es die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten ausgemacht – es gibt Fälle, die den Ausstieg aus dem alten Vertrag ermöglichen. Trifft nur einer der genannten vier Anlässe zu, kann der Versicherte seine alte Kfz-Police außerplanmäßig kündigen.

Fall 1: Beitragserhöhung

Ist der Versicherungsbeitrag für das kommende Jahr höher als 2017, ohne dass verbesserte Leistungen damit einhergehen, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht. Bis zu einen Monat, nachdem die Beitragserhöhung bekannt wurde, darf der Autofahrer seine alte Police kündigen – also oft auch noch im Dezember. Eine Kündigung ist dann allerdings direkt wirksam, sobald sie bei der Versicherung eingegangen ist. Wer das Sonderkündigungsrecht ausübt, sollte also schon eine Deckungszusage von einer anderen Versicherung vorweisen können.

Das Problem: Nicht jede Beitragserhöhung ist sofort als solche erkennbar. So kann zum Beispiel der Schadenfreiheitsrabatt für unfallfreies Fahren gestiegen sein und eine generelle Beitragserhöhung so kaschieren, dass der Jahresbeitrag nicht höher oder sogar niedriger als im Vorjahr ist. Die Kfz-Versicherungen müssen deshalb einen Vergleichsbeitrag ausweisen. Der gibt an, wie hoch der Jahresbeitrag wäre, wenn es keine Preisänderungen beim Versicherungsschutz geben würde, sich aber zum Beispiel der Schadenfreiheitsrabatt wie geplant erhöht. Andersherum besteht die Chance zur sofortigen Kündigung auch, wenn nicht der ganze Rabattanstieg an den Kunden weitergereicht wird, sondern die Jahresprämie in geringerem Maße sinkt.