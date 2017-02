Manchmal dauert es, bis eine Regel sich in der Praxis auswirkt. So ist es etwa bei den Steuerregeln für Lebensversicherungen, die 2005 geändert wurden. Seitdem müssen Versicherte auf Auszahlungen aus allen neu abgeschlossenen Verträgen Steuern zahlen. Nur ein Vorteil bleibt ihnen: Kassieren Versicherte das Geld erst mit 60 Jahren (bei seit 2012 abgeschlossenen Verträgen mit 62 Jahren) oder später und nach wenigstens zwölf Jahren Laufzeit, müssen sie nur die Hälfte des Ertrags versteuern. Dabei umfasst der Ertrag die Auszahlung abzüglich aller gezahlten Beiträge.

Allerdings berechnet es dabei auf die Hälfte des Ertrags nicht die Abgeltungsteuer, sondern den persönlichen Steuersatz des Versicherten. Anders als der pauschale Satz der Abgeltungsteuer hängt dieser von der Höhe der Einkünfte ab: Je höher das Einkommen, desto höher der Steuersatz. Im Zusammenspiel drücken diese Faktoren den Steuervorteil, wie Zahlenbeispiele zeigen. Angenommen, ein Versicherter mit 30.000 Euro an zu versteuerndem Einkommen würde bei der Auszahlung 100.000 Euro Ertrag kassieren. Der Versicherer würde dann 26.375 Euro einbehalten (Abgeltungsteuer und Soli). Gibt der Versicherte die Auszahlung in der Steuererklärung an, würde er aber nur knapp 5600 Euro davon zurückbekommen, gerade mal 21 Prozent.

Es gilt der persönliche Steuersatz

Zwar müsste der Versicherte über die Steuererklärung nur den halben Ertrag, also 50.000 Euro, versteuern. Doch weil durch die Auszahlung sein Gesamteinkommen stark steigen würde, fiele auch auf das übrige Einkommen ein höherer Steuersatz an. Außerdem müsste er auf jeden Euro an Ertrag aus der Lebensversicherung einen höheren Steuersatz als die pauschale Abgeltungsteuer zahlen. Noch geringer ist der Vorteil, wenn der Versicherte mehr Einkommen hat. Bei 50.000 Euro an zu versteuerndem Einkommen ohne die Auszahlung aus der Lebensversicherung, würde der Steuervorteil bereits auf 16 Prozent der sonst fälligen Summe sinken.