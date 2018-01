Was ändert es, wenn in meinem Unternehmen ein Tarifvertrag angewendet wird?

In diesem Fall sei der Auskunftsanspruch nicht gegenüber dem Arbeitgeber, sondern gegenüber dem Betriebsrat geltend zu machen, sagt Anwalt Ritz. Vorteil: Der auskunftverlangende Arbeitnehmer kann gegenüber dem Arbeitgeber so anonym bleiben. Außerdem kann der Arbeitnehmer bei Anwendung eines Tarifvertrags auf die Nennung des konkreten Medianwertes der Vergleichsgruppe verzichten und stattdessen auf die für die jeweilige Vergleichstätigkeit relevante Tarifgruppe des Tarifvertrags verweisen. Allein dies dürfte die konkreten Auswirkungen des Gesetzes in der Praxis reduzieren.

Wie groß werden die Auswirkungen des Gesetzes sein?

Anwalt Ritz hält das Gesetz nicht für zahnlos. Dennoch dürften die praktischen Auswirkungen zunächst überschaubar sein. Vor allem bei größeren Arbeitgebern, die tarifgebunden entlohnen, seien keine massenhaften Auskunftsanfragen zu erwarten. Schon bei Einführung des AGG sei eine Klageflut erwartet worden, die dann nicht eingetreten sei, sagt Anwalt Gennert. Ritz rechnet aber damit, dass durch die Berichtspflichten für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten tatsächlich ein stärkerer Druck entstehen könnte. Hier drohe gegebenenfalls eine mediale Anprangerung bei Verstößen gegen das Gesetz. Im Bericht sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und deren Wirkung zu erläutern, berichtet Anwalt Gennert. Tarifgebundene oder einen Tarifvertrag anwendende Arbeitgeber müssen den Bericht alle fünf Jahre, alle anderen Arbeitgeber alle drei Jahre veröffentlichen. „Die Berichte werden dem Lagebericht beigefügt und sind so für die Öffentlichkeit abrufbar“, sagt Gennert.