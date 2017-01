Verunsicherte Verbraucher suchten um Rat - und nun warnt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz offiziell vor den unseriösen Schreiben. Der wie ein amtlicher Schriftverkehr aufgemachte Brief führe Verbraucher in die Irre, mahnt die Institution.

Zudem enthalte der Brief auch sachliche Fehler. So heißt es, der "analoge Fernsehdienst DVB-T" werde abgeschaltet. DVB-T war aber bereits digital, die Abkürzung DVB steht für "Digital Video Broadcasting". "Analoges DVB-T gibt es nicht", erklärt Michael Gundall, TV-Experte der Verbraucherzentrale, in einer Mitteilung.

Richtig ist: der alte DVB-T-Standard wird ab dem 29. März in weiten Teilen Deutschlands eingestellt. Wer weiter digitales Antennenfernsehen empfangen möchte, kann dies aber mit einem DVB-T2-kompatiblen Empfänger tun, und muss nicht zwangsläufig ins Kabelnetz wechseln.