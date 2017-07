DüsseldorfDer Name Hannes Kuhn wurde den meisten Deutschen erst bekannt, als er schon Kratzer hatte. 1998 gründete der Steuerberater Solar Millennium. 2005 ging das Unternehmen an die Börse. Der Kurs hob ab und brach ein, 2010 holte Kuhn mit dem ehemaligen EnBW-Chef Utz Claassen einen neuen Hoffnungsträger ins Haus. Wieder hob der Kurs ab, wieder brach er ein, nur schneller. 2011 meldete Solar Millennium Insolvenz an. Claassen wollte Schadenersatz.

Kuhn hatte da schon größere Probleme auf dem Tisch. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf warf ihm in einer 357 seitigen Anklageschrift vermeintliche Vergehen in der Vergangenheit vor. Als Steuerberater der Immobiliengesellschaft DM Beteiligungen soll er Bilanzen aufgehübscht haben. Die Gesellschaft versprach sieben Prozent Rendite, war aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine Luftnummer. 2006 ging auch sie in die Insolvenz