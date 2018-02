In einigen Bundesländern herrscht die fünfte Jahreszeit, einige haben sogar eine ganze Woche Winterferien. Endlich Zeit, sich vom Stress am Jahresende zu erholen.

In internationalen Konzernen, die mit Kunden und Lieferanten in verschiedenen Zeitzonen zu tun haben, muss der Arbeitgeber gewährleisten, dass ein freier Informationsfluss auch außerhalb der geregelten Arbeitszeit in Deutschland erfolgen kann. Dass in Ländern wie China oder den USA – mithin den wichtigsten Handelspartnern außerhalb der EU – andere Feiertage und Urlaubszeiten gelten, macht die Situation zudem nicht einfacher. Werden für einen Großauftrag entscheidende Dokumente nicht an den Mitarbeiter versandt, sondern gelöscht, und werden dadurch Fristen versäumt, können durchaus erhebliche wirtschaftliche Schäden entstehen. Der Vorschlag, der Versender müsse von der Löschung informiert werden und die E-Mail dann nach Beginn der Arbeitszeit des Empfängers erneut senden, ist nicht praktikabel und realitätsfern.

Benachteiligung ist unzulässig

Ferner ist es gesetzlich unzulässig, einen Arbeitnehmer zu „maßregeln“. Danach darf der Arbeitgeber einen Angestellten nicht benachteiligen, weil dieser in zulässiger Weise seine Rechte (etwa auf Ruhezeit und Urlaub) ausübt. Ist er vorübergehend nicht in der Lage eine E-Mail zu lesen, wird er durch die Löschung der E-Mail außerhalb der Arbeitszeit in unzulässiger Weise benachteiligt. Auch Errungenschaften neuester Zeit wie die Einbindung von Mitarbeitern, die sich in Elternzeit befinden, in den Informationsfluss, um ihnen den Wiedereinstieg nach der Auszeit zu erleichtern, würden so in Frage gestellt.