Geklagt hatte ein sächsischer Baufachhändler, der über Jahre Verluste gemacht hatte. Eine Sparkasse verzichtete schließlich Ende 2007 auf Forderungen in Höhe von 620.000 Euro. Entgegen der Auffassung des Steuerpflichtigen zählte das Finanzamt den erlassenen Betrag zu den steuerpflichtigen Einkünften und forderte Einkommensteuer. Der Einspruch dagegen lief ins Leere. Die Kriterien für den sogenannten „Sanierungserlass“ des Bundesfinanzministeriums, nach dem ein Schuldenverzicht bei Unternehmen in der Sanierung steuerfrei bleiben kann, sah der Fiskus als nicht erfüllt an. Eine Sanierungseignung der Maßnahme läge wegen der andauernden Verluste nicht vor.

Nachdem der Händler auch vor dem sächsischen Finanzgericht gescheitert war, musste der Bundesfinanzhof über den Fall entscheiden. Die Münchner Richter kippten daraufhin den Sanierungserlass (Az.: GrS 1/15). Damit wurden nicht nur die Hoffnungen des sächsischen Unternehmers beerdigt. Sanierungen in Deutschland werden durch den Beschluss grundsätzlich erschwert. Denn muss ein Schuldenverzicht versteuert werden, droht den betroffenen Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit, freie Mittel zur Bedienung der Steuerlast sind in der Regel nicht vorhanden.