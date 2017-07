Damit entscheidet Deutschlands oberstes Zivilgericht einen Streit der Verbraucherzentralen gegen die Sparkasse Groß Gerau in Hessen. Das Geldinstitut verlangte laut Klage zehn Cent für jede per SMS versandte Transaktionsnummer, mit der Kunden zum Beispiel Überweisungen im Onlinebanking legitimieren können. Ohne die TAN-Nummern lässt sich der Auftrag aus Sicherheitsgründen nicht ausführen.

Das alles klingt sehr verbraucherfreundlich, wobei noch nicht klar ist, wie das Berufungsgericht entscheidet, an welches der BGH die Sache zurückverwiesen hat. Denn zwischen Verbraucherzentralen und Sparkasse ist zudem strittig, in welcher Form die Kunden über die Gebührenpraxis beim SMS-Versand informiert wurden.

Das aber ist in der Praxis ein Nebenkriegsschauplatz und war auch gar nicht der Hauptgrund für die Klage der Verbraucherschützer. Denn Banken versenden eine vom Kunden benötigte TAN per SMS automatisch just in den Sekunden, in denen der Kunde gerade dabei ist, im Onlinebanking oder mobil eine Überweisung oder eine andere Transaktion in Auftrag zu geben.

Dadurch entfallen die TAN-Listen, in denen zahlreiche Nummern auf Vorrat verschickt werden. Dagegen setzt das SMS-Verfahren sozusagen auf Just-in-Time-Lieferung, so dass es in der Praxis so gut wie keine Fälle von angeforderten aber nicht verwendeten TAN geben dürfte.

Natürlich kann es vorkommen, dass ein Kunde wegen einer akuten Angst vor einer Hackerattacke die angestoßene Transaktion doch lieber nicht durchführt. Ebenso ist es denkbar, dass eine Überweisung wegen Übertragungsproblemen nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, die TAN aber verbraucht wird. In diesen Fällen wäre es nur fair, wenn die Bank auf die Gebühr verzichtet – und wenn es sich nur um zehn Cent handelt. Auch könnte es vorkommen, dass ein Bankkunde erst beim Erhalt der SMS-TAN einen Fehler in seinem digitalen Überweisungsformular feststellt und diesen korrigieren muss. Dann müsste er den Auftrag wohl löschen und gebührenpflichtig eine neue TAN anfordern.