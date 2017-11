Bild vergrößern Die Finanzministerkonferenz berät über Schritte zur Herstellung von mehr Steuergerechtigkeit. Bild: dpa

Gerade vor dem Hintergrund der „Paradise Papers“ will die Finanzministerkonferenz für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. So beschlossen sie am Donnerstag die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle.