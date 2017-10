FrankfurtWer in Deutschland eine Vollzeitstelle hat, arbeitet dort im Schnitt mehr als 41 Stunden pro Woche. Doch dieses klassische Erwerbsmodell lässt sich mit dem Privatleben oft nicht vereinbaren. Die Familie ist für deutsche Arbeitnehmer der wichtigste Grund, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und das vor allem für Frauen. Weitere Gründe sind Aus- und Fortbildungen, Krankheit oder schlicht der Mangel an einem Vollzeitangebot. Eine kürzere Arbeitszeit führt in der Regel auch zu einem geringeren Gehalt. Doch netto – also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben – bleibt meist mehr übrig als das neue Bruttogehalt ahnen lässt.

Einen Anspruch auf Teilzeitarbeit hat grundsätzlich jeder Arbeitnehmer, wenn er schon mindestens sechs Monate in einem Unternehmen arbeitet und die Firma mehr als 15 Mitarbeiter hat. Das gilt auch für Arbeitnehmer in leitender Position. Für Mütter und Väter in Elternzeit ist das im Bundeselterngeldgesetz (BEEG) geregelt, für alle anderen im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Laut Statistischem Bundesamt arbeiten Teilzeitbeschäftigte im Schnitt 19 Stunden pro Woche. Im Jahr 2015 entfiel mit rund 79 Prozent die Mehrheit der Teilzeitjobs auf Frauen.