Gisela Flauder meldet sich auf dem Mobiltelefon. Sie ist verzweifelt. Kein Wunder, denn die Umstände des Telefonats sind aufwühlend. Die Rentnerin ruft aus dem Bezirkskrankenhaus Bayreuth an – über ein Handy, das sie sich von einer Zimmergenossin geborgt hat. Das Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist ganz nüchtern formuliert eine Spezialklinik für psychische, psychosomatische und neuropsychologische Krankheiten. Eine Nervenheilanstalt. Bundesweit bekannt wurde die Einrichtung, weil dort das Justizopfer Gustl Mollath bis 2013 jahrelang gegen seinen Willen untergebracht und behandelt wurde. Auch Flauder ist dort nicht etwa gelandet, weil sie geisteskrank wäre. Doch der Reihe nach.

Die 71-jährige Witwe aus dem oberfränkischen Kulmbach kann ihre Bankschulden bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach nicht bezahlen. Als sie sich im April per Handy bei der WirtschaftsWoche meldet, ist ihr als Kreditsicherheit hinterlegtes Wohnhaus gerade zwangsversteigert worden. Sie ist so verzweifelt, dass sie ihren Fall öffentlich machen will.