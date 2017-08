Im ersten Schritt müssen Kredit- und Kaufvertrag geprüft werden, insbesondere die Passagen zur Widerrufsbelehrung. Da es in letzteren eine Vielzahl verschiedener Formulierungen gibt, die Fehler enthalten und somit einen „Widerrufsjoker“ begründen, sollte diese Prüfung ein Fachmann vornehmen. Die spezialisierten Anwaltskanzleien bieten eine Erstberatung mit Vertragsprüfung oft sogar kostenlos an, da sie sich neue lukrative Mandate davon versprechen.

Wer sicher gehen will, dass ihm nicht aus Kanzleiinteressen ein eher aussichtsloses Verfahren eingeredet wird, kann auch zur Verbraucherschutzzentrale gehen. Die Verbraucherzentrale Hamburg etwa, die das Thema Kreditwiderruf schon bei den Immobiliendarlehen intensiv begleitete, übernimmt die Prüfung der Verträge für einen Kostenpauschale von 100 Euro. Das lohnt sich oftmals. „Nur die Widerrufsbelehrung zu prüfen, greift zu kurz“, erklärt Verbraucherschützerin Schmitz. „Gerade die Verträge von Volkswagen sind auch an anderen Vertragsstellen widersprüchlich, was die Folgen eines Widerrufs angeht, und daher anfechtbar.“