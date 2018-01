Den Rentenabschlag durch einen vorgezogenen Rentenstart können Versicherte gegen Geldzahlung ausgleichen. Seit Juli 2017 haben schon 50-Jährige diese Möglichkeit. Bei berechtigtem Interesse können selbst Unter-50-Jährige diese Option nutzen. Auf Antrag errechnet die Deutsche Rentenversicherung, wie viel als Ausgleich gezahlt werden muss. Da häufig höhere Summen nötig sind, kann der Ausgleichsbetrag in Raten gezahlt werden, was schon steuerlich meist sinnvoll ist. Auch ein teilweiser Ausgleich ist möglich. Dieses Jahr ist es besonders attraktiv, solche Ausgleichsbeträge zu zahlen. Sie können bis zu vier Prozent Rendite bringen, wie wir berichtet haben .

Zusätzliche Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung können sich lohnen. Dieses und nächstes Jahr sind die Bedingungen besonders günstig, vor allem für Versicherte in den neuen Bundesländern.

Ein früher Rentenstart ganz ohne Abschläge wäre natürlich noch schöner. Dafür müssen Versicherte als "besonders langjährig Versicherte" zählen. Das klingt wie die Platinum-Card der Rentenkasse. Tatsächlich trifft diese erst im Juli 2014 eingeführte Regel aber auf gar nicht wenige Versicherte zu. So sind dafür 45 Versicherungsjahre nötig. Erneut zählen aber nicht nur normale Jahre mit Beitragszahlung. So werden auch hier Jahre berücksichtigt, für die Beiträge wegen Kindererziehung gutgeschrieben worden sind - also drei oder zwei (bei Geburten vor 1992) Jahre pro Kind sowie ergänzend Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung.

Die abschlagsfreie Frührente startet allerdings meist nicht schon mit 63 Jahren. Dies traf nur auf die Jahrgänge 1951 und 1952 zu. Für alle später geborenen Jahrgänge steigt die Altersgrenze jeweils um zwei Monate. Alle Jahrgänge ab Geburtsjahrgang 1964 können frühestens mit 65 Jahren die abschlagsfreie Frührente erhalten.

Wer besonders früh in Rente gehen will, wird daher immer noch ein paar Jahre zu überbrücken haben.