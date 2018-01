Die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Setzt sich der Trend fort, könnten 2017 geborene Jungen durchschnittlich bis zu 90 Jahre alt werden, Mädchen sogar 93 Jahre. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Die höhere Lebenserwartung setzt das Rentensystem unter Druck. Angesichts von Jahren mit niedrigen Geburtenraten sind dessen Rahmenbedingungen ohnehin angespannt, vor allem wenn von 2025 an die Babyboomer-Generationen in Rente sind. Deshalb steigt das Rentenalter. 2011 ist der letzte Jahrgang ganz regulär mit 65 Jahren in Rente gegangen. Alle Geburtsjahrgänge ab 1964 werden erst mit 67 Jahren ihre reguläre Rente beziehen können. Das soll den Druck etwas mindern.

Doch auch innerhalb des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es Spielraum, früher eine Rente zu beziehen. Das frühestmögliche Alter ist dabei 63. "Langjährige Versicherte" können schon mit diesen 63 Jahren ihre Rente erhalten, müssen dann aber Abschläge hinnehmen. Für jeden Monat vorgezogenen Rentenstart sinkt die Rente um 0,3 Prozent. Wer also mit 63 Jahren statt mit 67 Jahren in Rente geht, müsste einen Abschlag von 14,4 Prozent hinnehmen.

Beispiel: Ein in der Renteninformation ausgewiesener Rentenanspruch von 1500 Euro bei Beitragszahlung wie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre bis zur Regelaltersgrenze, würde beim Rentenstart mit 63 statt mit 67 Jahren so um etwa 250 Euro wegen der kürzeren Beitragszahlung sinken. Von den verbleibenden 1250 Euro ginge noch der Abschlag runter, hier 180 Euro (14,4 Prozent von 1250 Euro). Am Ende verblieben 1070 Euro Monatsrente. Diese Rente würde allerdings auch vier Jahre früher und damit vier Jahre länger gezahlt (in Summe entspricht das brutto 51.360 Euro), was die Einbuße etwas mindert.