Auf die lange Sicht braut sich da was zusammen: Einzelunternehmer, Freiberufler und andere Selbstständige zahlen selten in die gesetzliche Rentenkasse und bekommen auch keine Betriebsrente wie viele Angestellte. Um ein Einkommen im Ruhestand müssen sie sich also selber kümmern. Die Situation ist aber alles andere als beruhigend.

Eine große Studie des international tätigen Altersvorsorgeanbieters Aegon mit 17.600 Befragten aus 15 Ländern hat nach den Vorsorgeplänen und -maßnahmen der Selbstständigen gefragt. Ergebnis: Die Zahl der Selbstständigen steigt deutlich, aber gerade einmal jeder Fünfte ist überzeugt, im Alter einen komfortablen Lebensstandard zu erreichen. Zudem rechnen viele Selbstständige damit, auch über ein Alter von 65 Jahren hinaus noch zu arbeiten – aus ganz verschiedenen Gründen. Und das Schlimmste: Gerade mal gut ein Drittel spart tatsächlich regelmäßig für die Rente, ein Fünftel nur gelegentlich.