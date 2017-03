Doch kaum jemand bestreitet den Autokauf aus Rücklagen. Die meisten Verbraucher nehmen einen Kredit auf, um ein neues Auto zu kaufen. Doch Kredit ist nicht Kredit. Ein Vergleich der Angebote ist gerade bei Darlehen für Autos für äußerst wichtig. Die FMH-Finanzberatung hat für das Handelsblatt Autokredite analysiert. Das Ergebnis: Die Zinssätze und Rahmenbedingungen der untersuchten Institute unterscheiden sich deutlich.



Der Blick ins Kleingedruckte lohnt sich



Die meisten Kredite im FMH-Ranking sind klassische Ratenkredite: Der Kredit muss innerhalb einer festgelegten Zeit – etwa in 24, manchmal aber auch in 84 Monaten – zurückgezahlt werden. Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit des Kredits festgeschrieben, die monatlichen Raten sind fix.

Den Banken ist es also dabei gleichgültig, ob Kunden mit dem mit dem geliehenen Geld ein Auto, eine Küche oder eine Weltreise finanzieren. Einige Angebote richten sich allerdings speziell an Autokäufer. Etwa ein Darlehen der Degussa Bank: Während Kunden für den herkömmlichen Ratenkredit unabhängig von ihrer Bonität 4,1 Prozent Zinsen pro Jahr zahlen, werden für den Autokredit jährlich nur 3,45 Prozent fällig. Ähnliche Sonderangebote für Autokäufer gibt es unter anderem von der Bank of Scotland, der Targobank und der Commerzbank.

Auf den ersten Blick sind manche dieser speziellen Autokredite echte Schnäppchen. Bankkunden sollten allerdings einen Blick ins Kleingedruckte werfen, rät FMH-Chef Max Herbst. „Einige Banken wollen für günstige Autokredite mehr Sicherheiten“, sagt er. Sie verlangen beispielsweise, dass Kunden den Kfz-Brief an sie abtreten oder das Kunden eine teure Vollkaskoversicherung abschließen. In manchen Fällen wird der Kredit nur für Autos bis zu einem bestimmten Baujahr gezahlt. So darf ein kreditfinanzierter Gebrauchtwagen bei der PSD Bank München nicht älter als vier Jahre sein.



Unter den bundesweit tätigen Banken mit bonitätsunabhängigen Zinsen, die FMH unter die Lupe genommen hat, bietet die ING-DiBa das günstigste Angebot. Kunden zahlen unabhängig von der Kreditlaufzeit 2,79 Prozent Zinsen pro Jahr. Ein Wermutstropfen ist die erforderliche Höhe des Darlehens: Um den günstigen Zinssatz zu bekommen, müssen sich Kunden mindestens 5.000 Euro leihen. Bei der Commerzbank ist ein Autokredit bereits ab 1.500 Euro zu haben. Dafür liegt der effektive Jahreszins dort je nach Laufzeit zwischen 3,95 und 4,95 Prozent.

Bei den regional tätigen Banken hat die PSD Bank Nord im Ranking die Nase vorn. Für einen Kredit ab 2.500 Euro zahlen Kunden unabhängig von der Laufzeit 2,49 Prozent Zinsen pro Jahr. Auch bei anderen PSD-Banken sehen die Konditionen attraktiv aus. Allerdings haben nicht alle Institute alle Laufzeiten im Repertoire. So liegt die maximale Laufzeit für einen Autokredit bei der PSD Bank Berlin-Brandenburg bei vier Jahren. Bei der PSD Bank Hannover wiederum ist ein Darlehen für den Autokauf erst ab einer Laufzeit von drei Jahren zu haben.



Die Finanzierung beim Autohändler ist oft teuer



Lange Mindestlaufzeiten Laufzeiten müssen Bankkunden kein Kopfzerbrechen bereiten. Sie dürfen Privatkredite entweder fristlos oder mit einer Frist von maximal einem Monat auch vor dem Ende der regulären Laufzeit kündigen. In diesem Fall müssen sie allerdings in der Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu einem Prozent der Restschuld zahlen. Liegt die Restlaufzeit des Kredits unter einem Jahr, darf die Entschädigung für die Bank höchstens 0,5 Prozent der Restschuld betragen. „Einige Banken akzeptieren eine vorzeitige Kündigung ohne Vorfälligkeitsentschädigung“, sagt Herbst. Dazu zählen etwa die ING-DiBa, die DKB und die Deutsche Bank. Wer damit rechnet, einen Autokredit vorzeitig ablösen zu können, sollte sich darüber informieren, wie die Bank seiner Wahl mit diesem Wunsch umgeht.

Unter den bundesweit tätigen Banken mit bonitätsabhängigen Zinsen bietet die Bank of Scotland im FMH-Ranking den günstigsten Autokredit an. Der sogenannte Zwei-Drittel-Zinssatz liegt hier unabhängig von der Kreditlaufzeit bei 2,9 Prozent. Das bedeutet: Zwei Drittel der Kunden bekommen den Kredit zu diesem Zinssatz. Darlehensnehmer mit schlechter Bonität zahlen mehr, für Kunden mit Top-Kreditwürdigkeit wird es dagegen günstiger. Bei den regionalen Banken mit bonitätsabhängigen Zinsen liegen erneut die PSD Banken vorn, gefolgt von mehreren regionalen Sparkassen.



Wer ein Auto auf Pump kaufen will, muss nicht unbedingt zur Bank gehen. Viele Autohäuser bieten Fahrzeug und Finanzierung im Paket an. Solche Offerten sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, warnt FMH-Chef Herbst. So gebe es in diesen Fällen beim Kaufpreis oft kaum noch Spielraum für Verhandlungen. Darüber hinaus enthalten Kreditverträge, die beim Autohändler abgeschlossen werden, zum Teil ungünstige Nebenbedingungen. Spezielle Kreditangebote von der Hausbank sind oft die günstigere Alternative. Der Autokredit-Entscheidungsrechner von FMH zeigt, wie viel Preisnachlass ein Autoverkäufer gewähren müsste, damit sein Kredit für den Kunden günstiger ist als ein Angebot von der Bank.



Banken mit bonitätsunabhängigen Zinsen



Effektivzins p.a. für Zins gilt Mittelwert

aus allen

Laufzeiten 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate bei Darlehen

ab… Bundesweite Banken mit bonitätsunabhängigen Zinsen ING-DiBa -- 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 5.000 2,79% ADAC Finanzdienste 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 3,49% 3,49% 2.500 3,13% Degussa Bank 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% -- 2.500 3,45% DKB Deutsche Kreditbank * 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 2.500 3,49% OYAK ANKER Bank 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 2.500 3,59% Barclaycard Barclays Bank PLC 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,80% 3,79% 3,79% 1.000 3,79% netbank 3,54% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,98% 3.000 3,85% comdirect bank AG 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 5.000 3,95% SKG Bank 3,98% 3,98% 3,98% 3,98% 3,98% 4,20% 4,20% 2.000 4,04% Commerzbank 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 4,95% 4,95% 1.500 4,24%

* Kunden mit dem Giro-Konto DKB-Cash erhalten einen Effektivzins von 3,29% für alle Laufzeiten bis 50.000 Euro.

Quelle: FMH-Finanzberatung; Stand: 21.2.2017



Regionale Banken mit bonitätsunabhängigen Zinsen



Effektivzins p.a. für Zins gilt Mittelwert

aus allen

Laufzeiten 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate bei Darlehen

ab… PSD Bank Nord 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2.500 2,49% PSD Bank Nürnberg 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2.500 2,93% PSD Bank München 1 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 5.000 2,99% PSD Bank Koblenz 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 3,47% 3,47% 5.000 3,13% PSD Bank Berlin-Brandenburg 2 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% -- -- -- 5.000 3,23% Sparda-Bank Südwest 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% -- -- 2.500 3,33% PSD Bank Hannover -- -- 3,39% 3,46% 3,53% 3,61% 3,69% 2.500 3,54% PSD Bank Rhein-Ruhr 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% -- 5.000 3,55% PSD Bank Köln 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 2.500 3,99% Sparda-Bank Hamburg 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 5.000 3,99%

1) PKW darf max. 4 Jahre alt sein 2) PKW darf max. 5 Jahre alt sein

Quelle: FMH-Finanzberatung; Stand: 21.2.2017



Bundesweite Banken mit bonitätsabhängigen Zinsen



Effektivzins p.a. für Zins gilt Mittelwert

aus allen

Laufzeiten 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate bei Darlehen

ab… Bank of Scotland -- 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 3.000 2,90% Targobank (Netto-Einkom. > 1.500 Euro) 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 1.500 2,95% Postbank 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3.000 3,29% norisbank 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 1.000 3,99% Volkswagen Bank 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 1.000 3,99% Barclaycard Barclays Bank PLC 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 1.000 4,15% Deutsche Bank 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 1.000 4,15% CreditPlus Bank - 4,99% 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 5.000 4,91% BBBank eG -- 2,95% 5,55% 5,57% 5,59% 5,62% 5,64% 2.500 5,15%

Quelle: FMH-Finanzberatung; Stand: 21.2.2017



Regionale Banken mit bonitätsabhängigen Zinsen