Stimmt. Meine Freundin und ich sind neulich auch von einem geteilten WG-Zimmer in eine eigene Wohnung umgezogen. Wir haben bis vor einigen Monaten in England gelebt, da sind die Mieten sehr teuer.

So wollen die meisten Leute aber nicht ihr Leben lang wohnen.

Was haben Sie denn in England verdient?

Als Softwareentwickler hatte ich jeden Monat 2.500 Euro netto zur Verfügung. Davon habe ich aber nur 800 Euro ausgegeben. Mein Erspartes stecke ich in ein breit gestreutes ETF-Portfolio. Wenn ich so weiter mache, kann ich mit ungefähr 40 Jahren in Rente gehen.

Statistisch gesehen leben Sie dann aber noch etwa 40 Jahre.

Genau, das muss man bei der Planung mit berücksichtigen. Das Portfolio muss bis zu 60 Jahre überleben können. Man muss einkalkulieren, dass die Aktienmärkte einbrechen können oder dass man krank wird. Es muss immer gewährleistet sein, dass man seinen Verpflichtungen trotzdem nachkommen kann.