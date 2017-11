Lebensversicherer dürfen auch ein negatives Kapitalergebnis mit anderen positiven Ergebnisquellen subventionieren. "Wir nehmen an, dass davon reger Gebrauch gemacht wird", sagt Kühl von Policen Direkt. Vor allem niedrige Verwaltungskosten würden zunehmend wichtig, um als Lebensversicherer überhaupt noch am Markt bestehen zu können. Die WirtschaftsWoche hatte jüngst berichtet, warum auch die Aufkäufer ganzer Versicherungsbestände – sogenannte Run-Off-Plattformen – den Fokus vor allem auf Kostensenkungen legen werden: Senken sie die Kosten, kann ihnen das hohe Renditen bringen. Mit den Beständen von Ergo und Generali Leben könnten bald rund zehn Millionen Verträge an solche Run-Off-Plattformen verkauft werden.