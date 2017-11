Aufkäufer von Lebensversicherungen wie Policen Direkt sind nicht für übermäßige Skepsis bekannt. Sie verdienen ihr Geld selbst mit Kauf und Weiterverkauf von Lebensversicherungen, sind also an einem Zusammenbruch der Branche nicht interessiert. Klar ist aber auch, dass kündigungswillige Versicherte ihnen Neugeschäft bescheren. Die Aufkäufer wollen sich als die bessere Alternative zu einer Vertragskündigung präsentieren. Informationen, wie die aktuelle Studie, bringen ihnen dabei Bekanntheit.

Dass ein Lebensversicherer die Verpflichtungen aus Garantiezinsen, die je nach Jahr des Abschlusses bis zu vier Prozent betragen, und gesetzlicher Reserve nicht mit seinen Kapitalerträgen decken kann, muss noch kein Drama sein. Es gibt andere Quellen, mit denen ein Lebensversicherer die Ansprüche erfüllen kann: Das sind vor allem die Blöcke Kosten und Versicherungsrisiken.

Auf den ersten Blick erscheint das widersinnig, schließlich sind beides ja Ausgabe- und keine Einnahmeposten. Doch der Versicherer kalkuliert die Ausgaben in diesen Bereichen vorher ein: Was fällt an Kosten in der Verwaltung an? Wie viel muss an Provisionen an Vermittler gezahlt werden? Wie viel Geld ist nötig um lebenslange Renten auch bei sehr langer Lebensdauer der Kunden zahlen zu können? Fallen die Leistungen und Kosten dann niedriger als erwartet aus, entstehen Überschüsse, an denen auch die Kunden beteiligt werden müssen. Während Kunden an Kapitalerträgen und Risikoüberschüssen zu 90 Prozent beteiligt werden müssen, stehen ihnen von Kostenüberschüssen nur 50 Prozent zu.