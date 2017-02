FrankfurtDas Vertrauen der Bürger in deutsche Banken ist beschädigt. 58 Prozent der Deutschen glauben, die Banken würden sich vor allem auf ihre Profite konzentrieren – anstatt auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Nur fünf Prozent bewerten das Angebot der Banken als fair. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov. Beauftragt wurde sie von TransferWise, einem Online-Anbieter für Auslandsüberweisungen.

Die befragten Bankkunden kritisieren vor allem einen Punkt: zu hohe Preise. Auf die Frage, was sie gerne an ihrem Finanzdienstleister ändern würden, äußert ein Großteil den Wunsch nach niedrigeren Gebühren. Kein Wunder: Zahlreiche Banken und Sparkassen haben in den vergangenen Monaten ihre Girokonten verteuert.