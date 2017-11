Leistungsunterschiede zwischen den Angeboten gibt es vor allem in Details, die aber zum Teil einen wichtigen Unterschied im Versicherungsschutz ausmachen. So bieten viele Kfz-Versicherungen etwa eine sogenannte Mallorca-Police nur optional, das heißt gegen Aufpreis. Dieser Zusatz greift bei Unfällen mit einem Mietwagen im Ausland.

Wer diesen Schutz benötigt, sollte seine Tarifbedingungen daraufhin prüfen. Einige günstige Versicherer in unserem Vergleich wie Axa oder Allianz bieten die Mallorca-Police schon in ihren Standardtarifen, andere wie die Europa schließen sie nur im teureren Komfort-Tarif mit ein. Ist die Mallorca-Police inklusive, gilt üblicherweise die gleiche Deckungssumme wie in der Haftpflicht, Versicherer Garanta etwa beschränkt die Haftung auf 1,5 Millionen Euro je Schadenereignis.