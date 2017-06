FrankfurtGegenwind für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: Die Spartengewerkschaft Neue Assekuranz Gewerkschaft will am Sonntag in Dortmund anlässlich des SPD Bundesparteitags mit rund 1000 Beschäftigten gegen die Pläne der Sozialdemokraten für eine Bürgerversicherung demonstrieren. „Die Bürgerversicherung kostet 75.000 Arbeitsplätze bei den Versicherungen und führt weder zu Verbesserungen noch zu mehr Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“, begründete Gewerkschaftschef Marco Nörenberg am Freitag die Protestaktion.

Die NAG rief deshalb Mitarbeiter an den Ergo Standorten Köln, Düsseldorf, Hamburg, München und bei der Ergo Direkt in Nürnberg auf, an der Protestaktion teilzunehmen. In den vergangenen Tagen sammelte die Gewerkschaft bereits Unterschriften gegen die Bürgerversicherung auf einem Banner ein, der am Montag SPD-Vize Ralf Stegner präsentiert werden soll.