Lebensversicherer Europa Realistischer Zins auf Kapitalanlagen (1), (2) 2,6 Zum Vergleich: Historischer Zins auf Kapitalanlagen (1), (3) 4,3 Abschlusskostenquote (1), (4) 3,8 Verwaltungskostenquote (1), (5) 0,8 Ausschüttungsquote (1), (6) 94,0 Leistungsfähigkeit für den Kunden (1), (7) 317,3 Sterne (8) ★★★★★

(1) in Prozent, gerundet;

(2) prognostizierte Rendite auf die Kapitalanlagen des Versicherers, unter realistischen Annahmen nach einem mathematischen Modell, Versicherte erhalten wegen der berechneten Kosten weniger;

(3) bisherige Verzinsung der Kapitalanlagen des Versicherers, nur zum Vergleich, fließt nicht ins Rating ein, Mittelwert 2010 bis 2016;

(4) Kosten, die beim Vertragsabschluss zum Beispiel für Provisionen an den Vermittler anfallen, als Anteil an den Gesamtbeiträgen aller neuen Verträge, Mittelwert 2014 bis 2016;

(5) jährliche Verwaltungskosten, als Anteil an den Versicherungsbeiträgen, Mittelwert 2014 bis 2016;

(6) Anteil der Gesamtüberschüsse, den der Versicherer an Kunden ausschüttet, Mittelwert 2010 bis 2016;

(7) Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Benchmark-Versicherer (Durchschnittswert aus 25 besonders wachstumsstarken Versicherern), je höher der Wert, desto leistungsfähiger ist der Versicherer;

(8) Ranking der Leistungsfähigkeit, von stark überdurchschnittlich (★★★★★) bis stark unterdurchschnittlich (★);

Quelle: softfair analyse GmbH, Professor Jörg Finsinger