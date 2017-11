Bei gesparten 30 Prozent könnten Investoren bei Ergo Leben dann acht Prozent pro Jahr einstreichen (siehe Beispielrechnung unten), bei Generali Leben sieben Prozent Rendite – nur die Victoria würde wegen bereits relativ geringer Kosten nur 1,3 Prozent bringen.

Sollten die Investoren den Kauf teilweise per Kredit finanzieren, wären die Renditen auf ihren eigenen Kapitaleinsatz noch größer. Den Kunden käme dann die andere Hälfte der eingesparten Gelder zugute, bei Ergo etwa 56 Millionen Euro – 20 Prozent der 2016 verteilten Überschüsse. Ihre Rendite könnte nach dem Verkauf also sogar leicht steigen. So kräftig wie die Aufkäufer aber würden sie im Leben nicht profitieren.

Acht Prozent sind drin Den Vertragsbestand eines Lebensversicherers aufkaufen, Kosten senken und damit hohe Renditen erzielen – so kann das gelingen. Beispiel: Ergo Lebensversicherung AG Eingezahltes Eigenkapital (als Kaufpreis angenommen): 698,6 Millionen Euro

Aktuelle Betriebskosten: 370,4 Millionen Euro

Angenommen werden 30 Prozent Kostensenkung. Davon darf der Eigentümer 50 Prozent behalten.

Ertrag aus Kostensenkung: 50 Prozent von 30 Prozent von 370,4 Millionen Euro = 55,6 Millionen Euro

Entspricht einer jährlichen Rendite auf das Eigenkapital von: Ertrag aus Kostensenkung/Eigenkapital = 55,6 Millionen Euro/698,6 Millionen Euro = 8 Prozent

Erklärung: Angenommen wird, dass ein Investor den Versicherungsbestand aufkauft. Nun senkt er‧ die laufenden Betriebskosten um 30 Prozent. Nur die halbe Ersparnis muss er an die Kunden auskehren, den Rest darf er behalten. Im Ergebnis erzielt er so eine Rendite von acht Prozent pro Jahr. Quelle: Geschäftsbericht 2016, eigene Berechnung