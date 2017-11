Für Fußballprofi Nicolai Müller vom HSV hätte es ein guter Tag werden können. In der 8. Minute schoss er seinen Verein am ersten Bundesligaspieltag mit 1:0 gegen den FC Augsburg in Führung. Beim anschließenden Jubel an der Eckfahne jedoch bewegte sich Müller so unglücklich, dass das Kreuzband in seinem Knie riss. Der HSV-Profi wird erst im kommenden Jahr wieder Fußball spielen können.

Unfälle passieren oft dann, wenn die Beteiligten am wenigsten damit rechnen. Einer der gefährlichsten Unfallorte ist nicht der Arbeitsplatz, sondern die eigene Wohnung. In deutschen Privathaushalten kommen bei Unfällen pro Jahr knapp 10.000 Menschen ums Leben.