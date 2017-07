KölnHunderttausende Lebensversicherungskunden haben in den vergangenen Wochen unangenehme Nachrichten erhalten. Versicherer teilten ihnen mit, dass ihre Privatrente niedriger ausfallen wird als gedacht. So hat etwa die Allianz Lebensversicherung den sogenannten Rentenfaktor gesenkt, der über die Höhe der künftigen Privatrente bestimmt. Pro 10.000 Euro angespartem Geld gibt es nach Beginn der Auszahlungsphase nun eine niedrigere monatliche Rente als angekündigt. Oben drauf kommt möglicherweise eine sogenannte Überschussbeteiligung. Aber auch diese sinkt seit Jahren. Die Generali geht sogar noch weiter: Sie kürzt seit Juli bei rund 27.000 Kunden die laufenden Rentenzahlungen.

Für Sparer ist es ärgerlich, wenn Rentenversicherungen nicht die in Aussicht gestellte Leistung bieten. Lebensversicherer begründen die jüngsten Kürzungen mit dem niedrigen Zinsniveau. Tatsächlich machen die tiefen Zinsen den Versicherern zunehmend zu schaffen. Daneben sind private Rentenversicherungen aber oft schlicht zu teuer, kritisieren Verbraucherschützer. „Es ist nicht so, als würden Versicherer mit diesen Produkten keinen Gewinn mehr erzielen“, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat für das Handelsblatt private Rentenversicherungen verglichen. Zwei weitere Analysen, die in den kommenden Tagen auf Handelsblatt.com erscheinen, befassen sich mit Riester- und Rürup-Produkten. Die Experten von Franke und Bornberg vergeben für viele Rentenpolicen höchstens mittelmäßige Noten. Das liegt vor allem daran, dass die von den Versicherern in Aussicht gestellten monatlichen Zahlungen ziemlich niedrig ausfallen.

Für die Erstellung des Ratings wurden für den Musterfall folgende Daten angenommen: Eintrittsalter 32 Jahre, Laufzeit 35 Jahre, monatlicher Beitrag 100 Euro. Abweichungen sind möglich, falls der Musterfall vom Versicherer nicht angeboten wurde.

Anleger können zwischen mehreren Varianten der privaten Rentenversicherung wählen. Eine besonders große Auswahl gibt es bei klassischen Tarifen. Diese kommen allerdings immer seltener neu auf den Markt, weil sie sich wegen der niedrigen Zinsen für die Versicherer kaum noch rechnen. Die von Franke und Bornberg bewerteten Produkte versprechen eine monatliche Rente zwischen 111,55 und 139,28 Euro. Inklusive Überschussbeteiligung würden Anleger nach aktuellen Berechnungen zwischen 166,50 und 242 Euro bekommen. Diese Werte sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Die von den Versicherern erwirtschafteten Überschüsse dürften nämlich in den kommenden Jahren weiter sinken.

Unter dem Schlagwort „Neue Klassik“ vermarkten Versicherer Policen, die im Gegensatz zu den echten Klassikern keinen einheitlichen Garantiezins mehr über die gesamte Laufzeit bieten. Eine Garantie gibt es oft nur noch für die eingezahlten Beträge. Die neuen Klassik-Policen seien flexibler und böten höhere Ertragschancen, werben Versicherer. Verbraucherschützer sehen das anders: „Die neuen Produkte haben alle Nachteile der alten, vor allem die hohen Kosten. Einzige Neuerung ist, dass sie weniger Sicherheit bieten“, sagt Nauhauser.

Die Policen im Rating von Franke und Bornberg bieten nicht einmal deutlich höhere Rentenzahlungen als die herkömmlichen Klassik-Tarife. Garantiert sind zwischen 113,52 und 125,98 Euro pro Monat. Inklusive Überschuss sollen Sparer monatlich 188,20 bis 215,58 Euro bekommen.



Garantie? Fehlanzeige



Auch indexorientierte Policen werden immer häufiger angeboten. Dabei stecken Versicherer einen Teil der über die Garantie hinaus erwirtschafteten Erträge in einen Indexfonds. Bei den sogenannten Select-Tarifen können Kunden jedes Jahr aufs Neue entscheiden, ob sie ein Index-Investment möchten oder ob ihr Kapital im Deckungsstock der Versicherer bleiben soll. Kritiker monieren, dass die Produkte intransparent sind und ihre Renditechancen gedeckelt.

Auch bei Indexpolicen sind in der Regel nur die eingezahlten Beiträge garantiert. Die garantierten monatlichen Rentenzahlungen betragen bei den untersuchten Produkten zwischen 105,89 und 127,28 Euro. Damit fallen sie noch geringer aus als bei den „Neue Klassik“-Policen. Die Erträge aus der Index-Anlage sollen diese Schwäche wettmachen. Bei sechs Prozent Rendite können Anleger mit einer monatlichen Rente zwischen 296,68 und 391 Euro rechnen. „Eine solche Renditeannahme ist allerdings unseriös“, bemängelt Nauhauser. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld müsse man von niedrigeren Erträgen ausgehen.

Bei Klassik-Policen investieren Versicherer die Sparbeiträge ihrer Kunden ausschließlich in ihr eigenes Sicherungsvermögen oder allenfalls noch in einen Indexfonds. Bei sogenannten hybriden Produkten wird das Kundengeld dagegen auf mehrere Töpfe aufgeteilt und regelmäßig umgeschichtet. Oft fließt ein Teil in Garantiefonds oder herkömmliche Investmentfonds. „Wegen der niedrigen Zinsen können nicht mehr alle Versicherer die eingezahlten Beiträge zu hundert Prozent garantieren“, erklärt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg. „Sie argumentieren, dass mit einer hundertprozentigen Beitragsgarantie zu wenig Geld für die Fondsanlage übrig bliebe.“ Das ist zwar richtig, erhöht aber wiederum die Unsicherheit für die Anleger.

Das Ratinghaus hat hybride Policen mit achtzig- und hundertprozentiger Beitragsgarantie untersucht. Die Auswertung zeigt, dass sich Tarife ohne komplette Beitragsgarantie kaum lohnen. Obwohl Versicherer bei den Produkten mehr Geld zum Investieren haben, fallen die prognostizierten Rentenzahlungen sowohl bei drei als auch bei sechs Prozent Renditeannahme niedriger aus als bei den Produkten mit hundertprozentiger Beitragsgarantie.

Wer voll ins Risiko gehen will, kann eine fondsgebundene Rentenversicherung kaufen. Die von Franke und Bornberg getesteten Policen garantieren keine monatliche Mindestrente, sondern lediglich einen monatlichen Rentenfaktor. Je 10.000 Euro angespartem Vermögen liegt dieser zwischen 15 und 30,18. Bei einer angenommenen Rendite von drei Prozent pro Jahr variieren die monatlichen Rentenzahlungen zwischen 127,13 und 199,23 Euro.

Bei sechs Prozent Rendite stellen die Anbieter 225,63 bis 363,31 Euro pro Monat in Aussicht. Sicher sind diese Beträge aber nicht. Das zusammenfassende Urteil des Verbraucherschützers fällt vernichtend aus: „Rentenversicherungen sind insgesamt intransparent und schwer vergleichbar, in ihrer Verpackung sind meist hohe Kosten versteckt“, kritisiert Nauhauser. „Ich würde niemandem eine private Rentenversicherung empfehlen.“



Policen - Klassik



Private Rentenversicherungen der Dritten Schicht - Klassik Rating Rente Gesellschaft Tarifbezeichnung Aktiv Komfort Garantie mit Über-

schuss Gesamt

note EUROPA Rentenversicherung Pur Tarif E-R FFF FFF 139 € 242 € sehr gut Allianz PrivatRente Klassik mit

Beitragsrückgewähr

Tarif R2 (E 70) FFF FFF 136 € 209 € sehr gut Hannoversche Bausteinrente Tarif R4 FFF FFF 136 € 204 € sehr gut HUK 24 Privatrente Tarif RAGT24 FF FFF 134 € 209 € sehr gut Continentale Rente Classic Tarif RC FFF FFF 130 € 209 € sehr gut HUK-COBURG Privatrente Tarif RAGT FFF FFF 130 € 201 € sehr gut Stuttgarter Stuttgarter FlexRente

classic Tarif 33oG FFF FFF 132 € 195 € sehr gut Stuttgarter Stuttgarter Gesundheitskonto

FlexRente classic Tarif 33oG FFF FFF 132 € 195 € sehr gut die Bayerische Privatrente FLEXIBEL (17867) FF FF+ 126 € 209 € gut ALTE LEIPZIGER AL_RenteFlex Tarif

AR15 (Klassik) FFF FFF 124 € 198 € gut Debeka Chance Garant Tarif CA6I FF+ FF+ 122 € 227 € gut WGV Rente aufgeschoben Tarif L 1 FF FF 130 € 199 € gut HanseMerkur Vario Care Tarif R (Klassik) FF+ FFF 130 € 176 € gut Condor Rente aufgeschoben

Compact Tarif C28 FF+ FFF 129 € 181 € gut CosmosDirekt Rente aufgeschoben Tarif R1 F+ F+ 137 € 202 € gut NÜRNBERGER Rente Tarif NR2901 FF+ FFF 124 € 186 € gut Württembergische PrivatRente Extra Tarif ARX FFF FFF 121 € 187 € befriedigend LV 1871 Rente aufgeschoben Tarif RT1 FF FF+ 122 € 194 € befriedigend R+V Rente Tarif L (1V13) FF- FF+ 127 € 186 € befriedigend Condor Rente aufgeschoben

Comfort Tarif C28 FF+ FFF 124 € 175 € befriedigend Continentale EasyRente Classic Tarif ERC FFF FFF 114 € 184 € befriedigend InterRisk Rente aufgeschoben Tarif ALR1 FF FF 123 € 183 € befriedigend uniVersa AktivRENTE Tarif 7361 FF+ FFF 124 € 167 € ausreichend VOLKSWOHL BUND Rente Tarif SR FFF FF 112 € 177 € ausreichend WWK WWK Rente classic

pro Tarif KVA08 F+ FF 125 € 172 € ausreichend Quelle: Franke und Bornberg; Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier: (Download)



Policen - Neue Klassik



Private Rentenversicherungen der Dritten Schicht - Neue Klassik Rating Rente Gesellschaft Tarifbezeichnung Aktiv Komfort Garantie mit Über-

schuss Gesamt-

note Allianz PrivatRente Perspektive

Tarif RSK (E 170) FFF FFF 126 € 216 € sehr gut neue leben aktivplan Tarif HRV2 FFF FF+ 125 € 207 € sehr gut Gothaer GarantieRente (CR17-13) FF FF+ 114 € 188 € ausreichend Quelle: Franke und Bornberg; Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier: (Download)



Klassik mit Indexbeteiligung



Private Rentenversicherungen der Dritten Schicht - Klassik mit Indexbeteiligung Rating Rente Gesellschaft Tarifbezeichnung Aktiv Komfort Garantie gemäß 3% gemäß 6% Gesamt-

note Württembergische PrivatRente Index Clever

Tarif IR FFF FFF 127 € 200 € 358 € sehr gut HDI TwoTrust Selekt Privatrente

Tarif RX FFF FFF 124 € 191 € 346 € sehr gut Stuttgarter Stuttgarter FlexRente

index-safe Tarif 63oG FFF FFF 114 € 221 € 391 € sehr gut Stuttgarter Stuttgarter Gesundheitskonto

index-safe Tarif 63GKo FFF FFF 114 € 221 € 391 € sehr gut Allianz Privatrente IndexSelect

Tarif RIU2 (E24) FFF FFF 126 € 173 € 314 € sehr gut LV 1871 Rente Index Plus Tarif RT1i FF FF+ 122 € 207 € 340 € sehr gut Barmenia Barmenia PrivatRente Index FF FF+ 123 € 191 € 346 € sehr gut AXA Relax Rente Classic

Tarif ALVI1 FF FF 123 € 192 € 349 € gut DBV Relax Rente Classic

Tarif ALVI1 FF FF 123 € 192 € 349 € gut R+V R+V-PrivatRente

IndexInvest Tarif IV F+ FF 115 € 204 € 370 € befriedigend HDI TwoTrust Selekt Extra

Privatrente Tarif RXP FFF FFF 107 € 164 € 297 € ausreichend VOLKSWOHL BUND Klassik modern Tarif IR FF+ FF 106 € 182 € 322 € ausreichend Quelle: Franke und Bornberg; Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier: (Download)



Fondsorientiert mit Garantie (100%)



Private Rentenversicherungen der Dritten Schicht - Fondsorientiert mit Garantie (100 %) Rating Rente Gesellschaft Tarifbezeichnung Komfort Garantie gemäß 3 % gemäß 6 % garant.

Renten-

faktor¹ Gesamt-

note AXA Relax Rente Comfort Tarif ALVI1 FFF 123 € 183 € 344 € 21 sehr gut DBV Relax Rente Comfort Tarif ALVI1 FFF 123 € 183 € 344 € 21 sehr gut AXA Relax Rente Chance Tarif ALVI1 FFF 123 € 180 € 348 € 21 sehr gut DBV Relax Rente Chance Tarif ALVI1 FFF 123 € 180 € 348 € 21 sehr gut Allianz PrivatRente KomfortDynamik

Tarif RFKU1 (E270) FFF 126 € 175 € 318 € 15 sehr gut Continentale Rente Garant Tarif RG FFF 127 € 189 € 222 € 30 gut Württembergische FRV Genius (Hybrid mit SF/

konventionelle Verrentung)

Tarif FRH FFF 127 € 162 € 278 € 20 gut Allianz PrivatRente InvestFlex mit Garantie

Tarif RF1GD (E194) FFF 126 € 164 € 296 € 15 gut die Bayerische Garantierente ZUKUNFT

(FRGGZ) FF+ 125 € 162 € 272 € 25 befriedigend IDUNA SI Global Garant Invest Flexible

Rente mit Leistungsabsicherung

(konventionelle Verrentung) FFF 125 € 152 € 237 € 24 befriedigend WWK WWK Premium FondsRente

protect Tarif FVG08 FFF 124 € 151 € 224 € 30 befriedigend Quelle: Franke und Bornberg; Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier: (Download)



Fondsorientiert mit Garantie (80%)



Private Rentenversicherungen der Dritten Schicht - Fondsorientiert mit Garantie (80%) Rating Rente Gesellschaft Tarifbezeichnung Komfort garantiert gemäß 3 % gemäß 6 % garant.

Renten-

faktor¹ Gesamt-

note Stuttgarter Stuttgarter Flex-Rente

performance-safe Tarif 83oG FFF 101 173 301 24,91 sehr gut Stuttgarter Stuttgarter Gesundheitskonto

performance-safe Tarif 83GKo FFF 101 173 301 25 sehr gut Continentale Rente Garant Tarif RG FFF 101 185 238 30 sehr gut HDI TwoTrust Fokus Privatrente Tarif FRWXfk FFF 100 155 283 24 sehr gut Württembergische FRV Genius (Hybrid mit SF/

konventionelle Verrentung) Tarif FRH FFF 102 157 273 20 sehr gut Gothaer GarantieRente Performance (CR17-13) FFF 101 153 274 26 gut Allianz PrivatRente InvestFlex mit

Garantie Tarif RF1GD (E194) FFF 101 158 285 15 gut HDI TwoTrust Vario Privatrente Tarif FRWX FFF 100 154 279 24 gut VOLKSWOHL BUND FRV Tarif FWR FF 100 166 265 22 gut IDUNA SI Global Garant Invest Flexible

Rente mit Leistungsabsicherung

(konventionelle Verrentung) FFF 100 137 242 24 befriedigend LV 1871 Performer-Rente

mit individueller Erlebensfallgarantie FFF 99 138 244 25 befriedigend Swiss Life Swiss Life Maximo Tarif 710 FFF 97 145 256 - befriedigend uniVersa topinvest RENTE garant

Tarif 7358 individuelle Fondsanlage FFF 90 150 251 27 befriedigend ERGO (DANV) Rente Garantie FF 101 136 243 26 befriedigend ERGO ERGO Rente Garantie FF 101 134 240 26 befriedigend Basler Basler PrivatRente Invest

Vario Tarif FRN FFF 0 161 197 26 ausreichend HDI TwoTrust Vario Extra

Privatrente Tarif FRWPX FFF 85 132 239 20 ausreichend HDI Two Trust Fokus Extra

Privatrente Tarif FRWPXfk FF+ 85 133 243 20 ausreichend Quelle: Franke und Bornberg; Auszug der Auswertung, komplette Tabelle siehe hier: (Download)



Fondsorientiert